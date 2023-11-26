Ayvalık açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 19:34
Ayvalık açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, TCSG-905 Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-111 Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye ulaşarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 göçmeni Ege Denizi'nde sürüklenirken kurtardı.

Yunan unsurlarınca lastik botlarının patlatılarak Türk kara sularına itildiğini savunan göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan 47 göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor.


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