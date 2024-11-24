Van'da hafif ticari araçta 20 kilo külçe altın ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta, gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi.

Van'da hafif ticari araçta 20 kilo külçe altın ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:26

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta gümrük kaçağı külçe altın olduğu yönünde ihbar aldı.

Takibe alınan hafif ticari araç, dün Gürpınar ilçesinde durduruldu.

Ekipler, aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 20 kilo külçe altın ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Van #Külçe altın #altın

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