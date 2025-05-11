Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli yakalandı

Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 zanlı yakalandı.

Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.05.2025 - 11:52

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli, dün eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.


Etiketler: #Van #hırsız #hırsızlık

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