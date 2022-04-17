Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

17 Nisan 2022 Pazar, 10:13

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine, operasyon düzenlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda, iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

