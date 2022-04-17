Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

Van'ın İpekyolu ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği kumar baskınında 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA
17 Nisan 2022 Pazar, 10:13
Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir  iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine, operasyon düzenlendi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda, iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.


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