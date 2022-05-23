Van'da kaçak avlanan 11 ton 'inci kefali' ele geçirildi
Muradiye ilçesinde, jandarmanı yol kontrolleri sırasında durdurduğu kamyonette çuvallar içinde 4 ton, kaçak avcıların gece nehre attıkları iki ağa takılı da 7 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 1 kişiye 15 bin 159 TL idari ceza uygulanırken, araç 15 gün trafikten menedildi.
Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince ilçenin Yalındüz Mahallesi'nde gece denetimler yapıldı. Denetimlerde dereye atılan 200 ve 400 metre uzunluğunda iki ağ tespit edildi.
ÇUVALLAR İÇİNDE 4 TON İNCİ KEFALİ
Çıkarılan iki ağda 7 ton canlı balık ele geçirildi. Canlı balıklar, tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmanı yol kontrolleri sırasında ise bir kamyonette çuvallar içinde 4 ton inci kefali ele geçirildi.
Kaçak balık avlayan 1 kişiye 15 bin 159 TL idari ceza uygulanırken, araç 15 gün trafikten menedildi.
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