Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon: Saniye saniye görüntülendi
Tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağı başlayan inci kefalinin göç yolculuğu devam ediyor. Jandarma Asayiş Bot ve Çevre Koruma Timleri, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi'ndeki Çakır Adası'nda yaptıkları denetimlerde, Van Gölü'ne bırakılan bin 300 metrelik misina ağında 1 ton 300 kilo inci kefali ele geçirdi.
Yaşam alanı olan Van Gölü'nü 15 Nisan'dan itibaren terk ederek, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor.
Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek uçarcasına derelere akın eden ve bu sırada da görsel güzellik sunan balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri, hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor.
GÖLDE BOTLARLA DENETİM
Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Bot ve Çevre Koruma Timleri, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi'ndeki Çakır Adasında da kaçak inci kefali avlayanlara karşı denetimler yaptı. Jandarmanın kaçak avcılara operasyonunu gazeteciler görüntüledi.
Gece gündüz denetimlerini sürdüren Jandarma Asayiş Bot ve Çevre Koruma Timleri, Çakır Adası'nda, Van Gölü'ne bırakılan bin 300 metrelik misina ağında 1 ton 300 kilo inci kefali ele geçirdi.
Göl üzerinde botlarla denetim yapan ekipler, kıyı ve dere yataklarındaki sazlıkların arasında ağ olup olmadığını didik didik arayarak kontrol ediyor.
Geçen yıl kurulan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
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