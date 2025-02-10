Van’da kadın yürüyüşüne polis müdahalesi: 17 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 10.02.2025 - 18:47

Güncelleme: 10.02.2025 - 18:47

Van'da, Özgür Kadın Hareketi ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Örgütü'nün, "Kadınlar özgürlüğe yürüyor" adıyla düzenlemek istediği yürüyüşe izin verilmedi, 17 kişi gözaltına alındı.

Aralarında DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti bölge milletvekilleri, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Çelik, DBP ve DEM Parti il ve ilçe örgütü üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kadın, "Kadınlar özgürlüğe yürüyor" adıyla yürüyüş düzenlenmek amacıyla Sanat Sokağı'nda biraraya geldi.

Güvenlik güçleri, grubun yürüyüş yapmasına izin vermedi. Güvenlik güçlerinin sokakta kurduğu polis barikatlarını yıkmaya çalışan kadınlarla çevik kuvvet arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin gruba müdahalesi sonucu aralarında erkeklerin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

"DEMOKRATİK BİR HAK OLAN EYLEM HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ''

Grup, müdahelenin ardından parti binasına yürüdü. DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, "Demokratik bir hak olan eylem hakkımız engellenemez" dedi. Kadın hareketinin Van'da barış ve özgürlük için yürümek istediğini, grubun arasında barış annelerinin de bulunduğunu söyleyen Parlak, "Kürt sorunun demokratik yollardan çözülmesini istemiyor. Bu kentin kadınlarını işkenceyle darp ederek kolluk ile saldırdılar" diye konuştu.

Dem Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ise "Yürüyüş yapacaksın yasak, basın açıklaması bildiri yasak, ya sen kimsin, sen bu şehrin sahibi misin bu şehri biz temsil ediyoruz" dedi.



