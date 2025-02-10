Çayırhan işçileri özelleştirmeye karşı yeniden Ankara yolunda!

Çayırhan’daki termik santral ve maden sahasının özelleştirilmesine karşı işçiler, aylardır süren belirsizliğe tepki göstererek yeniden Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Çayırhan işçileri özelleştirmeye karşı yeniden Ankara yolunda!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:58

Ankara Çayırhan'daki termik santral ve maden sahasının özelleştirilmesine karşı işçiler yeniden Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Müzakere süreci başlasın diye yürüyüşümüze ara vermiştik ancak aylardır hiçbir adım atılmadı" dedi.

'BU KARAR İPTAL EDİLMELİ'

2024 yılının aralık ayında yapılması planlanan özelleştirmenin mart ayına ertelendiğini hatırlatan Akçul, "Artık erteleme ve oyalama istemiyoruz, bu karar tamamen iptal edilmeli" ifadelerini kullandı.

Çayırhan işçileri, 20 Kasım 2024'te özelleştirme kararına karşı eylem başlatmış, Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirmişti. Özelleştirme İdaresi'nin ihalede teklif süresini uzatmasıyla yürüyüş ve iş durdurma eylemine ara verilmişti.


Etiketler: #Çayırhan #İşçi #Türkiye Maden İşçileri Sendikası #termik santral

İlgili Haberler

Sirena Marine'de grev önlendi: Son anda uzlaşma sağlandı

Sirena Marine'de grev önlendi: Son anda uzlaşma sağlandı
Kaynak Tekniği işçileri 6 gündür grevde: 'Emeğimizin karşılığını istiyoruz'

Kaynak Tekniği işçileri 6 gündür grevde: 'Emeğimizin karşılığını istiyoruz'
Chinatool Otomotiv’de grev başladı: İşçiler zam bekliyor!

Chinatool Otomotiv’de grev başladı: İşçiler zam bekliyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler