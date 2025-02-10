Çayırhan işçileri özelleştirmeye karşı yeniden Ankara yolunda!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:58

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:58

Ankara Çayırhan'daki termik santral ve maden sahasının özelleştirilmesine karşı işçiler yeniden Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Müzakere süreci başlasın diye yürüyüşümüze ara vermiştik ancak aylardır hiçbir adım atılmadı" dedi.

'BU KARAR İPTAL EDİLMELİ'

2024 yılının aralık ayında yapılması planlanan özelleştirmenin mart ayına ertelendiğini hatırlatan Akçul, "Artık erteleme ve oyalama istemiyoruz, bu karar tamamen iptal edilmeli" ifadelerini kullandı.

Çayırhan işçileri, 20 Kasım 2024'te özelleştirme kararına karşı eylem başlatmış, Ankara'ya yürüyüş gerçekleştirmişti. Özelleştirme İdaresi'nin ihalede teklif süresini uzatmasıyla yürüyüş ve iş durdurma eylemine ara verilmişti.