Bursa'da aniden yola çıkan kamyonet akülü bisiklete çarptı
Bursa'da kamyonet ile akülü bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde petrol istasyonu karşısında meydana gelen olayda seyir halinde olan akülü bisiklet aniden yola çıkan kamyonet ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan akülü bisiklet sürücüsü ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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