Van’da kar esareti... Tipide mahsur kaldılar!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:20

Güncelleme: 06.02.2025 - 15:21

Van’ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Çaldıran ilçesine bağlı Beydoğan Mahallesi’nde taşımalı olarak eğitim gören öğrencileri taşıyan iki servis aracı, Yücelen Mahallesi Çilli mezrası yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çaldıran Şantiye Şefliği ekipleri, kısa sürede servis araçlarının mahsur kaldığı noktaya ulaştı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma ile öğrenciler kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

Öğrenciler ile servis şoförleri, yapılan özverili çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Gece saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Doluçıkın Mahallesi yolunda mahsur kalan bir otomobil ile Çatak ilçesine bağlı Sırmalı Mahallesi yolunda mahsur kalan bir kamyonet de, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarıldı.