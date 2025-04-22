Yalova'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yalova'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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AA/İHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:32

Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki yolcu otobüsü, Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #kaza #Soruşturma #yaralı #yolcu otobüsü

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