Yalova'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:32

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:24

Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki yolcu otobüsü, Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.