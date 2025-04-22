Yalova'da feci kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Yalova-Bursa kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Kamil Koç firmasına ait Orhan Şentürk (60) idaresindeki yolcu otobüsü, Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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