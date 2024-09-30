Van'da kayıp lise öğrencisi bulundu

Van’da 11 gündür kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Sümeyye Aziz'in bulunduğu ailesine bildirildi.

Van'da kayıp lise öğrencisi bulundu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 16:08

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde yaşayan ve 11 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sümeyye Aziz’in bulunduğu bilgisi ailesine iletildi.

Polisler, Aziz’in bulunmasının ardından aile bireylerini emniyete çağırdı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Aziz’in durumunun iyi olduğu bildirildi.


Etiketler: #kayıp

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