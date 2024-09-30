Kayıp olarak aranan yurttaşın cesedi derede bulundu

Giresun’un Alucra ilçesi Suyurdu köyünde kaybolan 72 yaşındaki Ali Keskin’in cansız bedeni Moran Deresi’nde bulundu.

Kayıp olarak aranan yurttaşın cesedi derede bulundu
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:15

Dün öğle saatlerinde armut toplamak için evinden ayrılan Keskin, akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Keskin’in cansız bedeni köye yaklaşık 600 metre mesafedeki Moran Çayı içerisinde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Ali Keskin’in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.


Etiketler: #giresun #ceset

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