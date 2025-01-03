Van'da kent genelinde operasyon: 6 kaçak göçmen yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yapan ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan giren 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
1 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan M.H, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen
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