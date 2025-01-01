Van'da kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

Van'da kent genelinde operasyon: 10 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:00

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yapan jandarma ekipleri, 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

BİR TUTUKLAMA

Gözaltına alınan R.G, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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