Van'da konteyner yangını

Van'ın Tuşba ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'da konteyner yangını
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:54

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan İzciözü'ne ait konteynerde meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerinin müdahalesiyle konteyner söndürülürken, konteyner ve içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi.


Etiketler: #Van #konteyner #Yangın

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