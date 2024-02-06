Van'da korku dolu anlar... Evin üzerine çığ düştü!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:35

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:35

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde Ali İzgi'ye ait evin üzerine gece saatlerinde çığ düştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı doğa olayında, evin bazı duvarlarında hasar meydana geldi.

Çığ sırasında oğlu ve kızıyla evde olduğunu belirten Aysel İzgi, evinin büyük bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

Eşinin çalışmak için il dışında olduğunu belirten İzgi, "İlk etapta ne olduğunu anlayamadık. Büyük bir gürültü duyduk. Kızım, 'Anne evimiz yıkılıyor' dedi. Can havliyle dışarı çıktık. O anda çığın düştüğünü gördük. Ahırımız ve ev kar altında kaldı. Duvarlar zarar gördü. Komşumuzun evine sığındık. Ekiplerin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.