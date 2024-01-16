Van’da korkutan yangın: Kontrol altına alındı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:28

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:28

Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden yurttaşlar, aynı zamanda itfaiye ekiplerine haber verdi.

Binayı saran dumanlar üst kattaki apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken olay yerine kısa sürede varan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybının olmaması sevindirirken çıkan dumandan etkilenen yurttaşlara ambulans içerisinde müdahale edildi.

"MÜDAHALE ETTİLER"

Yangının maddi hasara yol açtığını ifade eden Medeni Şener isimli apartman sakini, “Yaklaşık saat 10.00 civarıydı. Yangını fark ettiğimiz anda hemen doğalgazı, elektrik kontağını kapattık. Kimsenin çok şükür canına bir şey olmadı. Sağ olsunlar itfaiyeciler gelip müdahale ettiler. Tabi ki facianın eşiğinden dönüldü diyebilirim” dedi.