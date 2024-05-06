Van'da Mayıs ayında kar: Her yer beyaza büründü
Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.
Van Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle her taraf beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.
Kıyas Bakışkan isimli vatandaş, Antalya'daki insanların denize girdiğini, Başkale'de ise hala kar yağdığını söyledi. Bakışkan, "Herkes şu an Antalya'da denizde. Biz de burada kar esareti yaşıyoruz. Kaloriferleri yakıyoruz. Sobayı tekrar kurduk. Bugün 6 Mayıs ve bu kar yağışını beklemiyorduk" dedi.
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