Van'da meydana gelen depremde evlerde çatlaklar oluştu
Van'da dün akşam meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremde, merkez üssü Tuşba ilçesinde bağlı Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Mahallede yaşayanlar deprem anında korktuklarını belirterek, geceyi dışarda geçirdiklerini söylediler.
Van'da dün akşam meydana gelen depremde, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında hasar meydana geldi. Dün akşam saat 21.35'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremle salllanan Van'da deprem, paniğe neden olurken, evlerinden çıkanlar gece geç saatlere kadar dışarıda kaldı.
Depremin merkez üssü Ermişler Mahallesi'nde bazı ev ve ahırların duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremin verdiği hasar da gün ağarınca ortaya çıktı. Deprem sırasında engelli çocuğu Abdulhalim Olgun'u (18), çevredekilerin yardımıyla evinin bahçesindeki konteynere götüren baba Seyithan Olgun, o anları anlattı. Olgun,"Dün akşamki depremin meydana geldiği sırada namaz kılıyordum.O sırada deprem oldu. Ne yapacağımızı bilemedim. Çünkü engelli bir çocuğum var. Eşim de çok korktu.Engelli çocuğumu komşularımızın yardımıyla konteynere götürdüm. Komşularımız olmasaydı tek başımıza getiremezdik. Çok korktuk "dedi.
3 çocuğu, engelli ablası, eşi ve annesiyle yaşayan Bilal
Erdoğanlı ise meydana gelen depremde evinde çatlaklar oluştuğunu söyledi.
Erdoğanlı,"Akşam çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Çok korktuk, ancak
kendimizi dışarı atabildik. Bizim evde de engelli bireyimiz var. Çocuklar eve
girmeye korktular. Dün gece dışarıda kaldık" diye konuştu.
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