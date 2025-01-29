Van'da mezarlığa şüpheli saldırı: Onlarca mezar gece yarısı tahrip edildi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:38

Güncelleme: 29.01.2025 - 12:39

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Akköprü Mezarlığı’nda birçok mezarın taşları kırıldı.

Olayın ardından sabah saatlerinde mezarlık alanına giden belediye ekipleri, tahrip edilen mezarları görünce durumu hemen polise bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler, saldırı ile ilgili tutanak tutarak mezarları tahrip eden kişilerin bulunması için araştırma başlattı. Ayrıca, mezarlığın farklı bölgelerinde tahrip edilen onlarca mezarın onarımı için çalışma başlatıldı.

Önceki gece mezarlıkta 30’a yakın mezar tahrip edilmişti. Yine dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler, onlarca mezarın taşlarını kırarak tahrip etti.

Geçen yıl eylül ayında da benzer şekilde, yeni defnedilen onlarca kişiye ait mezarın taşları kırılmıştı.