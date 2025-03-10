Van'da operasyon: 3 insan kaçakçısı tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da operasyon: 3 insan kaçakçısı tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:25

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Son 1 haftada çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. 


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #kaçak #Kaçakçı

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