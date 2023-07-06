Van'da taksiciler kontak kapattı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 15:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 16:21

Van'da taksiciler Van Kalesi yakınında kontak kapatma eylemi yaptı. Yaklaşık 350 taksici, kontak kapattıktan sonra alana geldi. Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Sönmez, burada yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Sönmez, Van Büyükşehir Beledisi'nden ruhsat alırken yaşadıkları sıkıntıları, taksimetre ücretlerini, korsan taksiciler nedeniyle mağdur olduklarını, bu nedenle eylem kararı aldıklarını belirtti.

"CİDDİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"

Sönmez, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Belediyede ruhsat ve kartlarımızı almaya giderken, ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Kartlar için yine sağlık kurulu raporu istenilmektedir. Bizler sürücü belgesi alırken zaten sağlık raporu alıyoruz. SRC ve piskoteknik alırken sınavlara girip, doktor gözetiminden geçiyoruz. Şimdi bu belgelerin tekrar istenmesini kabul etmiyoruz. Sadece iki dakika süren taksimetre ayarı ve mühür için bizden alınan fahiş ücretleri kabul etmiyoruz. Her geçen gün hayat pahalılığı karşısında bize verilen ücretler sürekli yerinde saymakta veya çok az bir miktarda arttırılmakta. Bize verilen son zammı da kabul etmediğimizi beyan ediyoruz. Belediyenin araç yaş sınırı getirmesiyle birlikte araçların hızlı bir şekilde fiyatlarının yükselmesi sebebiyle artık araçlarımızı yenileyemez olduk.

"GEÇİMİMİZİ SAĞLAYAMAZ DURUMA GELDİK"

Araç sigortası, feni muayene, taşıt vergisi, araç yedek parçaları, bakım ücretleri, lastik fiyatları her gün zamlanırken, artan yükün altında eziliyoruz. Evimize ailemize bakıyoruz. Ama geçimimizi sağlayamaz duruma geldik. Kapıköy sınır kapısından şehrimize gelen İranlı turistleri taşıyan servisler yetkileri olmadıkları halde şehir içi yolcuları otel ve hatta havaalanına kadar taşıyabiliyorlar. Bunları uyardığımızda da tehdit ediliyoruz. Şehirde korsan taksiler ve ilçeden gelen taksiler adeta cirit atarken sadece şehirde çalışan ticari taksicilerle uğraşılıyor. Bunlardan dolayı da eylem kararı aldık. Yetkililerden teleplerimizin sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz."