Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:20

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:31

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi çerçevesinde Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “16 Mart 2023 günü Hacıbekir Mahallesi’nde tespit edilen adreste yapılan arama neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet şarjör ve 24 adet 7.62 mm çapında şarjöre takılı vaziyette fişek ele geçirilmiştir. Olay şüphelisi S.D. halen Van T Tipi Cezaevinde tutuklu olup, alınan talimatlar doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlanmıştır” denildi.