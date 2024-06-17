Van'da tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:16
Van'da tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi yakınlarında 2 kamyoneti durdurdu. Kamyonetlerin kasasında kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş halde 5 ton inci kefali bulundu.

Araç sürücülerine toplam 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı, kamyonetler 15 gün trafikten menedildi.

Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.


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