Van'da tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi yakınlarında 2 kamyoneti durdurdu. Kamyonetlerin kasasında kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş halde 5 ton inci kefali bulundu.
Araç sürücülerine toplam 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı, kamyonetler 15 gün trafikten menedildi.
Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu