Van'da uyuşturucu operasyonları... Çok sayıda gözaltı var!
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9-15 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda; 7 kilo 365 gram esrar, 71,55 gram sentetik uyuşturucu, 61 uyuşturucu hap, 1,81 gram eroin ve 440 sentetik ecza ele geçirildi.
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Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek", 8'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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