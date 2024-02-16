Van'da uyuşturucu operasyonları... Çok sayıda gözaltı var!

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:22
Van'da uyuşturucu operasyonları... Çok sayıda gözaltı var!
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9-15 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda; 7 kilo 365 gram esrar, 71,55 gram sentetik uyuşturucu, 61 uyuşturucu hap, 1,81 gram eroin ve 440 sentetik ecza ele geçirildi.

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Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek", 8'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.


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