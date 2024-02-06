Van'da 'uyuşturucu ticareti' operasyonu: 5 tutuklama

Van'ın Ercis ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:52
Van'da 'uyuşturucu ticareti' operasyonu: 5 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

3 ay süren takip sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 1 Şubat'ta operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.


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