Van'da 'uyuşturucu ticareti' operasyonu: 5 tutuklama
Van'ın Ercis ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
3 ay süren takip sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 1 Şubat'ta operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.
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