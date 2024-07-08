Van'da 'yayla arazisi' kavgası: 3 yaralı

Van'da mahalle ile mezrada oturanlar arasında 'yayla arazisi' meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:21
Abone Ol google-news

Başkale ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada meydana geldi. Oğulveren Mahallesi ile Mazılı mezrasında oturanlar arasında uzun süredir devam eden 'yayla arazisi' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İki yerleşim yerinde oturanlar, koyun sağmak için gittikleri yaylada kavga etti. Kadınların da karıştığı taşlı sopalı kavgada 1'i kadın, 3 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

 


kavga haberleri

İlgili Haberler

En kavgacı 4 burç: Sakinliğini koruyamıyorlar

En kavgacı 4 burç: Sakinliğini koruyamıyorlar
Çocukların kavgasında kan döküldü: 14 yaşındaki çocuğun durumu kritik!

Çocukların kavgasında kan döküldü: 14 yaşındaki çocuğun durumu kritik!
Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!

Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler