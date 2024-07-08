Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!

İHA
08 Temmuz 2024 Pazartesi, 07:48
Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!

Malatya’da iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. 

Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!

Olay, dün akşam saat 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi.

Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!

İddiaya göre Alperen Sokak üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, kardeşlerin biri karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle, diğeri ise bacaklarına isabet eden kurşun neticesinde yaralandı.

Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet de silah ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. 

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