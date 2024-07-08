Kardeşlerin silahlı kavgası... Kurşunlar havada uçuştu: Yaralılar var!
Malatya’da iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saat 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre Alperen Sokak üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kardeş arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, kardeşlerin biri karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle, diğeri ise bacaklarına isabet eden kurşun neticesinde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi’ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet de silah ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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