Van’daki Büyük Rus Pazarı’nda korkutan yangın

Van’da bulunan Büyük Rus Pazarı’nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çok sayıda dükkanın zarar gördüğü belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 10:23
Van’daki Büyük Rus Pazarı’nda korkutan yangın
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Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı’nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar gördü.

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Yangın Van Büyük Rus Pazarı

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