Son Dakika: İstanbul'da iş merkezinde yangın!

Son dakika haberi... İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. 4 katlı binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 15:09
Son Dakika: İstanbul'da iş merkezinde yangın!
Abone Ol google-news

ESENYURT'ta 4 katlı iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinde saat 14.30 sıralarında tadilat sırasında yangın çıktı.

Dış cepheyi alevler sararken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken mobilya ve beyaz eşya satan firmanın kiraladığı iş merkezinin içinin boş olduğu öğrenildi.


beylikdüzü iş merkezi Yangın Son dakika

İlgili Haberler

Of'ta korkutan çatı yangını

Of'ta korkutan çatı yangını
Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi

Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi
Tekirdağ'da fabrika yangını!

Tekirdağ'da fabrika yangını!

En Çok Okunan Haberler