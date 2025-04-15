Van'ı nisan ayında 'kar' vurdu: 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken kapanan yollara müdahale çalışması sürüyor.

Van'ı nisan ayında 'kar' vurdu: 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:42

Van'da nisan ayında etkili olan kar yağışı, bazı kırsal yerlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde karla karışık yağmur halindeki yağışlar, kırsalda kar ve tipi şeklinde etkisini gösterdi.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle Başkale, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde 21 mahalle ve 19 mezra yolu olmak üzere 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri de kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


Etiketler: #yerleşim yeri #kar yağışı

İlgili Haberler

Kastamonu'da 68 yerleşim yerine ulaşım yok

Kastamonu'da 68 yerleşim yerine ulaşım yok
Kar esareti... Bingöl ve Şırnak'ta 131 yerleşim yerine ulaşılamıyor!

Kar esareti... Bingöl ve Şırnak'ta 131 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
Tatbikat sırasında skandal: Bombalar yerleşim bölgesine düştü

Tatbikat sırasında skandal: Bombalar yerleşim bölgesine düştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler