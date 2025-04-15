Van'ı nisan ayında 'kar' vurdu: 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken kapanan yollara müdahale çalışması sürüyor.
Van'da nisan ayında etkili olan kar yağışı, bazı kırsal yerlerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezinde karla karışık yağmur halindeki yağışlar, kırsalda kar ve tipi şeklinde etkisini gösterdi.
BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle Başkale, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde 21 mahalle ve 19 mezra yolu olmak üzere 40 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri de kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Etiketler: #yerleşim yeri #kar yağışı
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