Vapurda çocuğun saçlarını yakan şahıs hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:19

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:36

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan N.Ç. (52), yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A'nın saçını yaktı.

Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A, polis merkezine götürüldü.

Şüpheli N.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını iddia ettiği, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.