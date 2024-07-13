Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız kaza yaptı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 17:27

Güncelleme: 13.07.2024 - 17:27

Alınan bilgilere göre, Muş'un Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız ve ailesinin içinde bulunduğu 34 FC 6827 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 49 AN 369 plakalı traktör, Karaağaçlı Beldesi kavşağında çarpıştı. Her iki araçta da maddi hasar oluşurken, araçlarda bulunanlar şans eseri yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.