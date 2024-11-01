Vatan Partisi'nden 'DEM Parti' başvurusu

Vatan Partisi, DEM Parti'nin kapatılması istemiyle dava açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Vatan Partisi'nden 'DEM Parti' başvurusu
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 18:28

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partililerle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

DEM Parti'nin kapatılması adına başvurularını yaptıklarını belirten Bursalı, "Bu başvurumuz Türkiye'ye karşı, Türkiye'mizin bütünlüğüne karşı, devletimizin birliğine ve milletimizin bütünlüğüne karşı bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

DEM Parti'nin "bölücü faaliyetlerin odağında" olduğunu savunan Bursalı, "Türkiye artık HDP'nin devamı olan DEM Parti'ye daha fazla tahammül edemez. DEM Parti PKK'nın elidir, koludur, dilidir, propaganda aracıdır. Aynı zamanda mali kaynak aracıdır" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Vatan Partisi #Dem Parti #yargıtay

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