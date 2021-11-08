Vatandaşı elektrikle çarptılar!

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:00

Yurttaşların cebini yakan elektrik faturalarından yapılan vurgunun yönetmelik değişikliğiyle aklandığı ortaya çıktı. Samsun’da faaliyet gösteren Yeşilyurt elektrik üretim şirketi, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş’nin bazı yazılımlarını kırarak (hack’leyerek), üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdi. Firmanın bu şekilde 210 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirlendi. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bizzat devlet kurumlarının vurgunu raporlaştırdığını ve suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Elektrik Piyasasını Düzenleme Kurulu (EPDK) yeni bir hesaplama yöntemi geliştirerek, devlete geri verilmesi gereken tutarı 3 kat azalttı” dedi.

Bir yandan ekonomik dengelerin bozulması nedeniyle yurttaş sıkışmış durumda, diğer yandan temel harcama kalemlerine zam yapılıyor. Ancak AKP hükümeti, elektrikte biriken zamları seçmen tepkisinden korktuğu için uygulayamıyor. Bu durumun sürmesinin bir enerji krizini gündeme getirebileceği dillendiriliyor. CHP’li Akın ise elektrik faturalarını kabartan usulsüzlüklerden birini gündeme getirdi.

Türkiye’de elektrik sisteminin beyni ve şu anda özelleştirme riski altında bulunan TEİAŞ, hangi santralın hangi güçle sisteme elektrik aktardığını tespit ediyor. Bu işlem anlık olarak, santralların gönderdiği elektrik miktarını SCADA adlı bir işletim sistemiyle yapılıyor.

Türkiye’deki genel sisteme elektrik üreten Samsun’daki bir elektrik firmasının, söz konusu SCADA sistemini yanılttığı ve bir açıktan faydalandığı TEİAŞ’ın raporlarıyla ortaya çıkarıldı. Kurum yazışmalarına göre, rutin kontroller sırasında bir mühendis durumu fark etti. Bunun üzerine EPDK’den alınan onayla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda söz konusu firmanın son iki yıldır TEİAŞ üzerinden haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı. Firma üretmediği elektriği de üretmiş gibi göstermişti.

YURTTAŞIN FATURASINA YÜKLENDİ

Yapılan hesaplamalarda firmaya faiziyle birlikte 320 milyon lira tutarında haksız ödeme yapıldığı saptandı. Usulsüzlüğün ortaya çıkarılmasının ardından, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla savcılığa başvuruldu. Ancak hemen ardından EPDK, konuya ilişkin yeni bir hesaplama yöntemini gündeme getirdi. Bu yöntemle devlete geri ödenmesi gereken para 80 milyon TL’ye indirildi. Bu yeni yöntemi kabul etmeyen bazı bürokratlar görevden alınırken, firmadan faiziyle birlikte 110 milyon TL tahsilat yapıldı.

Yeni hesaplama yöntemi ile TEİAŞ’a aktarılması gereken faiziyle birlikte 320 milyon TL’lik zararın 210 milyon TL’si firmada kaldı. Üretilmeyen elektriğin üretilmiş gibi gösterilerek 210 milyon TL’lik kamu zararı çoktan yurttaşın elektrik faturasına yansıtılmıştı.

‘İŞTE DEVLETİN NAMUSLU BÜROKRATLARI’

Yapılan usulsüzlüğü ve hesaplama yöntemiyle kamunun zarara uğratılmasını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, şöyle konuştu:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlarımıza yaptığı çağrının ardından bize çok sayıda usulsüzlük iddiaları iletilmeye başladı. Bu kapsamda EPDK’nin çok ciddi bir usulsüzlüğü akladığını öğrendik. Türkiye’de zaten bir enerji buhranı yaşanıyor. Gelinen aşamada ortaya çıkan 210 milyon lira tutarındaki kamu zararı vatandaşa fatura edildi. Vatandaşlarımız zaten karakış öncesi kabaran enerji faturalarıyla boğuşurken, bir de çok açık bir şekilde belirlenen kamu zararının faturasını da ödemek zorunda bırakıldı.”