Vefa Liseliler Boza Günü'nde buluşuyor

Yayınlanma: 03.05.2023 - 14:04

Güncelleme: 03.05.2023 - 14:04

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel, Anıtkabir'in mimarı Emin Onat, Türkiye'nin gülen yüzü Kemal Sunal, duayen gazeteci Uğur Dündar ve usta tiyatrocu Müjdat Gezen gibi yüzlerce değeri yetiştiren Vefa Lisesi'nin mezunları, Geleneksel Boza Günü için toplanıyor.



ETKİNLİK NE ZAMAN?

Vefa camiası, 7 Mayıs Pazar Günü saat 13.00'te Vefa Lisesi'ndeki etkinliğe tüm mezunlarını davet ediyor.

Pazar günü yapılacak etkinlik ile Geleneksel Boza Günü 151. kez gerçekleşmiş olacak.

