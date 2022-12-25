Vefalılar, Ata'nın huzurunda
Vefalılar Derneği, Vefa Lisesi’nin kuruluşunun 150. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti.
Türkiye'nin en köklü okullarından Vefa Lisesi'nin öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.
Vefalılar Derneği, Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefa Spor Kulübü ve Vefa Lisesi Aile Birliği üyelerinin katıldığı resmi törende Vefalılar, Atatürk’ün mozalesine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.
Vefa Lisesi Müdürü Ahmet Kavut., Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
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