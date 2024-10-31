Vejetaryen ve veganlara özel menü önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

DEM Parti'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TBMM bünyesindeki lokanta ve yemekhanelerde vejetaryen ve veganlar için de yemek hizmeti sunulabilmesi amacıyla gerekli altyapının sağlanması için TBMM bütçesinden 20 milyon TL ayrılmasına ilişkin sunduğu önerge, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Vejetaryen ve veganlara özel menü önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 19:15

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TBMM,  Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri üzerine görüşmeler tamamlandı. TBMM bütçesi, AKP ve MHP'li milletvekillekilerinin oylarıyla kabul edildi.

DEM Parti grubu, bütçe görüşmelerinin ardından Komisyon Başkanlığı'na; Meclis bünyesindeki lokanta ve yemekhanelerde vejetaryen ve veganlara uygun yemek hizmeti olmadığı gerekçesiyle bir değişiklik önerisi verdi.

DEM Partili vekiller, TBMM'de pek çok vejetaryen ve vegan vekil ile personel olduğuna dikkati çekerek, Meclis bünyesideki lokantalarda vejetaryenler ve veganlar için ayrı bir yemek hizmeti sunulmadığı için mağduriyetler yaşandığını belirtti. Yeterli yemek hizmetinin sunulabilmesi için TBMM bütçesinin 20 milyon TL artırılması önerildi. Öneri, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Meclis bünyesindeki lokanta ve yemekhanelerde herhangi bir beslenme şekline veya hastalığa yönelik özel bir menü bulunmuyor.


Etiketler: #Dem Parti #Vegan #vejetaryen

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