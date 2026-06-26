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Veli-Der’den MEB’e 'eğitimde çöküş' uyarısı: İşte okullardaki acı tablo!

Veli-Der’den MEB’e 'eğitimde çöküş' uyarısı: İşte okullardaki acı tablo!

26.06.2026 15:30:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
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Veli-Der’den MEB’e 'eğitimde çöküş' uyarısı: İşte okullardaki acı tablo!

2025-2026 eğitim yılını acı bir tabloyla geride bırakan öğrencilerin "ağır bedeller" ödediğini belirten Veli-Der, kamusal eğitimin tasfiyesine karşı acil çözüm çağrısında bulundu.
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2025-2026 eğitim öğretim yılı, eğitim sisteminde uzun yıllardır biriken sorunların daha da ağırlaştığı bir dönem olarak sona erdi. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Genel Başkanı Ömer Yılmaz, Kadıköy’de gerçekleştirdiği basın açıklamasında eğitimde yaşanan krizi sert sözlerle eleştirdi.

Yılmaz, "Çocukların eğitim hakkı giderek daha fazla piyasa koşullarına terk edilirken kamusal eğitim geriletilmiş ve eğitimde fırsat eşitliği zayıflatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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KAMUSAL EĞİTİMİN TASFİYESİ VE PİYASALAŞMA

Ömer Yılmaz, "Atılan her kurumsal adımla birlikte eğitim, toplumun ortak kazanımı olmaktan çıkarılmakta ve alınıp satılan bir meta haline getirilmektedir" diyerek durumu özetledi.

Yılmaz, özellikle MESEM ve organize sanayi bölgelerindeki okul modelleriyle yüz binlerce çocuğun ucuz işgücü piyasasına yönlendirildiğini belirtti. "Çocukların yeri işyerleri değil, okullardır" diye konuşan Yılmaz, eğitim sisteminin sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirildiğini vurguladı.

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM HEDEFTE

Okul öncesi eğitimde resmi anaokullarının payının azalırken Diyanet’e bağlı kursların artışına dikkat çeken Veli-Der Genel Başkanı, "Eğitim sistemi dini referanslara değil, bilimin evrensel ilkelerine dayanmalıdır" dedi. Yılmaz, "Çocukların eğitim ortamlarının tarikat ve cemaat bağlantılı yapılara açılması; kamusal eğitim hakkı, laiklik ilkesi ve çocukların üstün yararı açısından kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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