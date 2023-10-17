Veliler öğretmenler için eylem yaptı
Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu’nda üç öğretmenin başka okullara sürgün edildiğini iddia eden öğrenci velileri, öğrencilerin mağdur olduğunu söyleyerek 'öğretmenlerimizi geri istiyoruz' eylemi gerçekleştirdi.
Elazığ’ın Esentepe Mahallesi’ndeki Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu’nda üç öğretmen hakkında henüz açıklanmayan bir nedenle soruşturma açıldı.
Öğretmenlerin haklarında soruşturma açılmasından dolayı okulda temel dersler boş geçmeye başladı. Bu nedenle öğrencilerin mağdur olduğunu ve sınavlara hazırlanamadığını belirten 60’a yakın öğrenci velisi okula yakın bir noktada toplanarak eylem yaptı.
"ÇOCUKLARIMIZ MAĞDUR"
Veliler, “Haksız ve hukuksuz
olarak görev yerleri değiştirilen
öğretmenlerin okula geri
dönmelerini istiyoruz.
Çocuklarımız çok mağdur”
dediler
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