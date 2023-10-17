Veliler öğretmenler için eylem yaptı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

Elazığ’ın Esentepe Mahallesi’ndeki Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu’nda üç öğretmen hakkında henüz açıklanmayan bir nedenle soruşturma açıldı.

Öğretmenlerin haklarında soruşturma açılmasından dolayı okulda temel dersler boş geçmeye başladı. Bu nedenle öğrencilerin mağdur olduğunu ve sınavlara hazırlanamadığını belirten 60’a yakın öğrenci velisi okula yakın bir noktada toplanarak eylem yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZ MAĞDUR"

Veliler, “Haksız ve hukuksuz olarak görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin okula geri dönmelerini istiyoruz. Çocuklarımız çok mağdur” dediler

