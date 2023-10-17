Veliler öğretmenler için eylem yaptı

Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu’nda üç öğretmenin başka okullara sürgün edildiğini iddia eden öğrenci velileri, öğrencilerin mağdur olduğunu söyleyerek 'öğretmenlerimizi geri istiyoruz' eylemi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00
Veliler öğretmenler için eylem yaptı
Abone Ol google-news

Elazığ’ın Esentepe Mahallesi’ndeki Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulu’nda üç öğretmen hakkında henüz açıklanmayan bir nedenle soruşturma açıldı.

Öğretmenlerin haklarında soruşturma açılmasından dolayı okulda temel dersler boş geçmeye başladı. Bu nedenle öğrencilerin mağdur olduğunu ve sınavlara hazırlanamadığını belirten 60’a yakın öğrenci velisi okula yakın bir noktada toplanarak eylem yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZ MAĞDUR"

Veliler, “Haksız ve hukuksuz olarak görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin okula geri dönmelerini istiyoruz. Çocuklarımız çok mağdur” dediler


İlgili Haberler

CHP'li Veli Ağbaba'dan 'emeklilere 5 bin TL' tepkisi: 'Kalıcı bir iyileştirmeye ihtiyaç var'

CHP'li Veli Ağbaba'dan 'emeklilere 5 bin TL' tepkisi: 'Kalıcı bir iyileştirmeye ihtiyaç var'
Okulu basıp öğretmenleri darp etmişlerdi... Saldırgan veli ve arkadaşı tutuklandı!

Okulu basıp öğretmenleri darp etmişlerdi... Saldırgan veli ve arkadaşı tutuklandı!
T.C. DEVELİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. DEVELİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

En Çok Okunan Haberler