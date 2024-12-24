Veliyle tartışırken beyin kanaması geçirmişti: Sema Öğretmen'den 13 gün sonra acı haber
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde okulda geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedaviye alınan öğretmen Sema Özdemir, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Darıca Nenehatun İlkokulu’nda görevli olan okul öncesi öğretmeni Sema Özdemir, 11 Aralık’ta okulda rahatsızlanarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada beyin kanaması geçirdiği belirlenen öğretmen hemen Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
ACI HABER GELDİ
13 gündür yoğun bakımda tedavi gören Özdemir’in bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Etiketler: #beyin kanaması #öğretmen
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