Deprem psikolojik travmalara yol açtı, uzmanlar uyardı: 'Romantize etmeyin'

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 04:00

Deprem felaketi yalnızca can ve mal kaybına değil psikolojik travmalara da yol açıyor. Depremi yaşayan, arama çalışmalarına katılan veya televizyondan takip eden her birey bu durumdan olumsuz etkileniyor. Cumhuriyet, deprem psikolojisini ve travma yaşayan bireylerin izlemesi gereken yolları uzmanlara sordu.

Kişinin yaşadığı travma şekline göre tepkilerinin farklılık gösterebileceğini kaydeden çocuk, genç, erişkin Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, “Enkaz altında kalma, ölüm ve yaralanmalar, travmanın süresi, şiddeti, yardım alıp alamadığı gibi değişkenler kişinin yaşadığı travmayı etkiler. Bu süreçte yaşanan uykusuzluk, olayı tekrar tekrar hatırlama, yeme problemeleri normaldir ve genellikle kalıcı değildir. Bir ay içinde bir iyileşme dönemi yaşanır daha fazla sürerse o zaman sorun haline gelir” ifadelerini kullandı.