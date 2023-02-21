Deprem psikolojik travmalara yol açtı, uzmanlar uyardı: 'Romantize etmeyin'

Deprem psikolojisini ve travma yaşayan bireylere dair uyarıda bulunan uzmanlar, “Enkaz altında kalma, ölüm ve yaralanmalar, travmanın süresi, şiddeti, yardım alıp alamadığı gibi değişkenler kişinin yaşadığı travmayı etkiler" dedi.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00
Deprem psikolojik travmalara yol açtı, uzmanlar uyardı: 'Romantize etmeyin'
Abone Ol google-news

Deprem felaketi yalnızca can ve mal kaybına değil psikolojik travmalara da yol açıyor. Depremi yaşayan, arama çalışmalarına katılan veya televizyondan takip eden her birey bu durumdan olumsuz etkileniyor. Cumhuriyet, deprem psikolojisini ve travma yaşayan bireylerin izlemesi gereken yolları uzmanlara sordu. 

Kişinin yaşadığı travma şekline göre tepkilerinin farklılık gösterebileceğini kaydeden çocuk, genç, erişkin Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, “Enkaz altında kalma, ölüm ve yaralanmalar, travmanın süresi, şiddeti, yardım alıp alamadığı gibi değişkenler kişinin yaşadığı travmayı etkiler. Bu süreçte yaşanan uykusuzluk, olayı tekrar tekrar hatırlama, yeme problemeleri normaldir ve genellikle kalıcı değildir. Bir ay içinde bir iyileşme dönemi yaşanır daha fazla sürerse o zaman sorun haline gelir” ifadelerini kullandı. 


deprem Sağlık Psikolog psikoloji

İlgili Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremde 18'i ağır, 294 kişinin yaralandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremde 18'i ağır, 294 kişinin yaralandığını bildirdi
Hatay'da deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 20 Şubat son depremler...

Hatay'da deprem mi oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 20 Şubat son depremler...
Ümit Özdağ 6.4'lük depreme canlı yayında yakalandı

Ümit Özdağ 6.4'lük depreme canlı yayında yakalandı

En Çok Okunan Haberler