Vergi rekortmeni olmuştu: Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan vakıf kurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kurucusu olduğu Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın kuruluşuna ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Selçuk Bayraktar, 2022 senesinin vergi rekortmeni olmuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 11:25
Vergi rekortmeni olmuştu: Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan vakıf kurdu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar vakıf kurdu.

10 milyon lira mal varlığı bulunan Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın (KMV) kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

“KADİM DEĞERLERLE…”

İlana göre, İstanbul merkezli vakıf, Selçuk Bayraktar, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Abdullah Eren ve Mehmet Ali Nart tarafından kuruldu. Vakfın amaçları arasında ise "İnsanlık medeniyetinin serüvenini bir bütün içinde ele alarak kadim değerlerle bugüne ilişkin toplumsal sorunlara çözümler üretilmesi" yer alıyor.

Bayraktar 2022 yılı vergi rekortmenleri sıralamasında birinci sırada yer almıştı. 


Recep Tayyip Erdoğan Selçuk Bayraktar Sümeyye Erdoğan Bayraktar

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