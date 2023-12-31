Veterinerlik Fakültesi için ‘Atlı okçuluk belgesi’ şartı arandı

Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin Laborant ve Veteriner Sağlık Anabilim Dalı’na alınacak olan öğretim üyesi için “Veteriner mezunu olup, en az ikinci kademe geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olmak” şartı arandı. Aranan şartın bölümle alakası olmaması ise akla adrese teslim kadro şüphelerini getirdi.

Cumhuriyet Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.12.2023 - 16:47
Veterinerlik Fakültesi için ‘Atlı okçuluk belgesi’ şartı arandı
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Üniversiteler, 2023 yılının bitmesine son günler kala akademik kadro alım ilanları yayımlamaya başladı. Yayımlanan bazı ilanlarda ise bir adayı işaret eden detaylar olması dikkat çekti.

Bu ilanların son örneği dün Resmi Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu’na alınacak olan akademisyen ilanında yaşandı.

Veterinerlik Fakültesi’nin Laborant ve Veteriner Sağlık Anabilim Dalı’na alınacak olan öğretim üyesi için “Veteriner mezunu olup, en az ikinci kademe geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olmak” şartı arandı. Aranan şartın bölümle alakası olmaması ise akla adrese teslim kadro şüphelerini getirdi.


Kafkas Üniversitesi

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