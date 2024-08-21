Yayınlanma: 21.08.2024 - 13:32

Güncelleme: 21.08.2024 - 13:32

2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin yaklaşmasıyla VGM burs başvuru takvimi merak ediliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM aylık burs ücreti ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2024-2025 eğitim yılı Yükseköğretim burs başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihileri netleştiğinde www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde detaylara yer vereceğiz.

VGM 2024-2025 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

VGM 2024-2025 burs ücretleri henüz açıklanmadı. Burs miktarları belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.