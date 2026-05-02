Vidalar yola saçıldı, araçların lastikleri patladı: Silivri'de trafik durma noktasına geldi

Vidalar yola saçıldı, araçların lastikleri patladı: Silivri'de trafik durma noktasına geldi

2.05.2026 14:55:00
DHA
Vidalar yola saçıldı, araçların lastikleri patladı: Silivri'de trafik durma noktasına geldi

İstanbul Silivri'de bir kamyonetten yola dökülen vidalar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi.

İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sevk edildi. Vidaların temizlenmesi amacıyla kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandı.

Temizlik çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldaki vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı. Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda cıvataların döküldüğü kamyon sürücüsünün Y.K. (33) isimli kişi olduğu tespit edildi.

Kamyonetle birlikte yakalanan Y.K.'nın, Silivri Ortaköy Mahallesi'nde cıvata parlatma işi yaptığı ve yapılan kontrollerde aracın muayenesinin bulunmadığı belirlendi.

Araç trafikten menedilirken, Şüpheli Y.K. hakkında 'Mala zarar verme' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' suçlarından işlem başlatıldı.

