'Acile gelen anneannesine refakat ediyordu'
Bursa'da Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koçak, "O zaman 6 yaşında olan C.M.A rahatsızlanan anneannesiyle acil servise geliyordu." dedi.
Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’ndeki dairesini 2020 yılında Kamuran Pınar Acar'a kiralayan Aydın S., kiracısının hiç ödeme yapmaması üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurmuş, Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi, evin tahliyesine karar vermişti.
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