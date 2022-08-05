'Acile gelen anneannesine refakat ediyordu'

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Bursa'da Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Koçak, "O zaman 6 yaşında olan C.M.A rahatsızlanan anneannesiyle acil servise geliyordu." dedi.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:38

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’ndeki dairesini 2020 yılında Kamuran Pınar Acar'a kiralayan Aydın S., kiracısının hiç ödeme yapmaması üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurmuş, Bursa 4’üncü İcra Hukuk Mahkemesi, evin tahliyesine karar vermişti.

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Çöp ev Bursa'daki çöp ev Bursa Doktor

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