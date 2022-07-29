Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun babası ortaya çıktı: 'Benden çocuğu gizlemiş'

EN SON ULTRASONDA GÖRDÜM

Sonradan evliliği sürdüremediklerini 2011 yılında ayrıldıklarını, o dönem Yasemin'in hamile olduğunu bildiğini belirten Ufuk Ç., "Ultrasonda çocuğun erkek olarak gördüm. Aramız bozulunca Yasemin çocuğu aldırdığını ya da düştüğünü söyledi. Ben de çocuğun doğmadığını zannediyordum. Annesi ile kaçıp çocuğu annesinin yanında doğurmuş. Aramızın bozulmasına sebep olanda annesi Asuman'dı" dedi.