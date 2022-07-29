Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun babası ortaya çıktı: 'Benden çocuğu gizlemiş'
Eski eşinin çocuğun kendisinden değil Muhammed isimli bir kişiden olduğunu ileri sürmesi ardından Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Ufuk Ç., "Yasemin benden hamileydi, ultrasonda erkek çocuk gözüküyordu. Sonradan düşürdüğünü ya kürtaj yaptırdığını söyledi. Benden çocuğu gizlemiş" ifadelerini kullandı.
EN SON ULTRASONDA GÖRDÜM
Sonradan evliliği sürdüremediklerini 2011 yılında ayrıldıklarını, o dönem Yasemin'in hamile olduğunu bildiğini belirten Ufuk Ç., "Ultrasonda çocuğun erkek olarak gördüm. Aramız bozulunca Yasemin çocuğu aldırdığını ya da düştüğünü söyledi. Ben de çocuğun doğmadığını zannediyordum. Annesi ile kaçıp çocuğu annesinin yanında doğurmuş. Aramızın bozulmasına sebep olanda annesi Asuman'dı" dedi.
DNA ANALİZİ YAPILMASINI İSTİYORUM
Eşinin çocuğun kendisinden ayrıldıktan sonra Muhammed isimli bir kişiden olduğu yönündeki açıklamasını hatırlattığımız Ufuk Ç., "Ben Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurumu yaptım. Adli Tıp kurumundan DNA analizi yapılmasını istedim. Yalan söylediğini düşünüyorum. DNA analizi ile her şey ortaya çıkar" diye konuştu.
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