Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun babası ortaya çıktı: 'Benden çocuğu gizlemiş'

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 13:29
<p>Bursa'da çöp evde ölüme terkedilen 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Ç. ortaya çıktı. </p>

Bursa'da çöp evde ölüme terkedilen 9 yaşında olduğu iddia edilen C.M.A'nın babası olduğu iddia edilen Ufuk Ç. ortaya çıktı. 

<p>Daha sonradan ilişkilerinin geliştiğini bir süre flört edip konuştuklarını ve kısa süre sonra evlendiklerini belirten Ufuk Ç<em>. "Alibeyköy Karadolap Mahallesi'nde bir ev tutuk ve yaklaşık olarak 1 yıl aynı evde yaşadık"</em> şeklinde konuştu.</p>

Daha sonradan ilişkilerinin geliştiğini bir süre flört edip konuştuklarını ve kısa süre sonra evlendiklerini belirten Ufuk Ç. "Alibeyköy Karadolap Mahallesi'nde bir ev tutuk ve yaklaşık olarak 1 yıl aynı evde yaşadık" şeklinde konuştu.

<p>Eski eşinin çocuğun kendisinden değil Muhammed isimli bir kişiden olduğunu ileri sürmesi ardından Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Ufuk Ç., <em>"Yasemin benden hamileydi, ultrasonda erkek çocuk gözüküyordu. Sonradan düşürdüğünü ya kürtaj yaptırdığını söyledi. Benden çocuğu gizlemiş"</em> ifadelerini kullandı.</p>

Eski eşinin çocuğun kendisinden değil Muhammed isimli bir kişiden olduğunu ileri sürmesi ardından Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Ufuk Ç., "Yasemin benden hamileydi, ultrasonda erkek çocuk gözüküyordu. Sonradan düşürdüğünü ya kürtaj yaptırdığını söyledi. Benden çocuğu gizlemiş" ifadelerini kullandı.

<p>Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre, Ufuk Ç. Yasemin A. ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada aynı hastanede tedavi gören teyzesi vasıtasıyla tanıştığını anlattı.</p>

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre, Ufuk Ç. Yasemin A. ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada aynı hastanede tedavi gören teyzesi vasıtasıyla tanıştığını anlattı.

<p><strong>EN SON ULTRASONDA GÖRDÜM</strong></p> <p>Sonradan evliliği sürdüremediklerini 2011 yılında ayrıldıklarını, o dönem Yasemin'in hamile olduğunu bildiğini belirten Ufuk Ç.,<em> "Ultrasonda çocuğun erkek olarak gördüm. Aramız bozulunca Yasemin çocuğu aldırdığını ya da düştüğünü söyledi. Ben de çocuğun doğmadığını zannediyordum. Annesi ile kaçıp çocuğu annesinin yanında doğurmuş. Aramızın bozulmasına sebep olanda annesi Asuman'dı"</em> dedi.</p>

EN SON ULTRASONDA GÖRDÜM

Sonradan evliliği sürdüremediklerini 2011 yılında ayrıldıklarını, o dönem Yasemin'in hamile olduğunu bildiğini belirten Ufuk Ç., "Ultrasonda çocuğun erkek olarak gördüm. Aramız bozulunca Yasemin çocuğu aldırdığını ya da düştüğünü söyledi. Ben de çocuğun doğmadığını zannediyordum. Annesi ile kaçıp çocuğu annesinin yanında doğurmuş. Aramızın bozulmasına sebep olanda annesi Asuman'dı" dedi.

<p><strong>DNA ANALİZİ YAPILMASINI İSTİYORUM</strong></p> <p>Eşinin çocuğun kendisinden ayrıldıktan sonra Muhammed isimli bir kişiden olduğu yönündeki açıklamasını hatırlattığımız Ufuk Ç., "Ben Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurumu yaptım. Adli Tıp kurumundan DNA analizi yapılmasını istedim. Yalan söylediğini düşünüyorum. DNA analizi ile her şey ortaya çıkar" diye konuştu.</p>

DNA ANALİZİ YAPILMASINI İSTİYORUM

Eşinin çocuğun kendisinden ayrıldıktan sonra Muhammed isimli bir kişiden olduğu yönündeki açıklamasını hatırlattığımız Ufuk Ç., "Ben Çağlayan Adliyesi'ne gidip suç duyurumu yaptım. Adli Tıp kurumundan DNA analizi yapılmasını istedim. Yalan söylediğini düşünüyorum. DNA analizi ile her şey ortaya çıkar" diye konuştu.

<p>İstanbul'da yaşadığını ve ayakkabı imalatçısı olduğunu söyleyen Ufuk Ç. bir daha kimse ile evlenmediğini de belirtti.</p>

İstanbul'da yaşadığını ve ayakkabı imalatçısı olduğunu söyleyen Ufuk Ç. bir daha kimse ile evlenmediğini de belirtti.

<p>DNA analizi sonucu kendi çocuğu çıkması durumunda üzerine almak istediğini söyleyen Ufuk Ç.,<em> "Maddi durumun iyi. Ayakkabı ustasıyım ve evim var. Yasemin ile evlenince de ayakkabı işi yapıyordum. Ben çocuğuma her türlü bakarım. Çocuğu benim çıkarsa almak istiyorum"</em> ifadelerini kullandı.</p>

DNA analizi sonucu kendi çocuğu çıkması durumunda üzerine almak istediğini söyleyen Ufuk Ç., "Maddi durumun iyi. Ayakkabı ustasıyım ve evim var. Yasemin ile evlenince de ayakkabı işi yapıyordum. Ben çocuğuma her türlü bakarım. Çocuğu benim çıkarsa almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

<p><strong>"ŞOK OLDUM"</strong></p> <p>Ufuk Ç., C.M.A'nın durumunu televizyonda gördüğü anda şok olduğunu belirterek, "Günlerdir uykularım kaçıyor. Psikolojim bozuldu. Çocuğun bu duruma gelmesinde payı olanlar hakkında da şikayetçi olacağım" dedi.</p>

"ŞOK OLDUM"

Ufuk Ç., C.M.A'nın durumunu televizyonda gördüğü anda şok olduğunu belirterek, "Günlerdir uykularım kaçıyor. Psikolojim bozuldu. Çocuğun bu duruma gelmesinde payı olanlar hakkında da şikayetçi olacağım" dedi.

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