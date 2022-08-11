Avcılar D-100Karayolu'nda kaza: Faciadan dönüldü

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Avcılar'da D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:25

Kaza, D-100 Karayolu'nda dün saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü yönünde ilerleyen ve henüz sürücüsü tespit edilemeyen panelvan minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce elektrik direğine çarptı sonra da devrildi.

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